9月13日に放送されたABEMA「給与明細」では、規制が年々強化される中、ナンパ動画などを配信する“脱法セクシーYouTuber”を、グラビアアイドル・高梨瑞樹が調査した。【映像】脱法セクシーYoutuberが駅で男性をナンパする様子（実際の映像）高梨は、脱法セクシーYouTuber「めしあ」のチャンネルを見ると、「知ってるかも！めっちゃXで流れてきます」とコメント。待ち合わせ場所へ向かうときには「有名人に会える気分。100人斬