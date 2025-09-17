（ＣＮＮ）古代アジアの狩猟採集民が、死者の体を煙でいぶして乾燥させ、ミイラにしていたことを示す痕跡が見つかった。最も古い例は、古代エジプトのミイラより１万年近く早い１万４０００年前までさかのぼる。オーストラリア国立大学の洪曉純・上級研究員らが１５日、米科学アカデミー紀要（ＰＮＡＳ）に発表した。ミイラ作りは世界各地に古くから伝わる風習。遺体を熱や煙、塩で処理したり、凍結乾燥したりすることで軟組織の水