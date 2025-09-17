ヒップホップグループ、RIP SLYMEのメンバー、PESが17日、インスタグラムのストーリーズを更新。同グループの今後の活動について言及した。5人組ユニットだったRIP SLYMEは、2018年に活動休止。メンバー脱退を経て、2022年4月より3人体制で活動していたが、4月に「RIP SLYMEは、メジャーデビュー25周年の記念日である来年2026年3月22日までの約1年間、RYO−Z、ILMARI、PES、SU、FUMIYAのオリジナルメンバー5人で再び活動を行うこと