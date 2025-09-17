◆イースタン・リーグ西武―巨人（１７日・ベルーナドーム）巨人は１７日、イースタン・西武戦のスタメンを発表した。先発は２年目左腕の又木鉄平投手。今季１軍では２度の先発を含む５試合に登板して０勝１敗、防御率４・７２で、今月５日に出場選手登録を抹消されていた。クリーンアップには三塚琉生外野手、フリアン・ティマ外野手、荒巻悠内野手が入った。チームは１６日の同戦に勝利し、２年ぶり２９度目のイースタン