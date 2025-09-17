◆大相撲秋場所４日目（１７日・両国国技館）大関昇進を目指す関脇・若隆景（荒汐）は、小結・高安（田子ノ浦）を寄り切り、２勝目。星を五分に戻した。素早く右を差すと、頭をつけ、相手の右を絞り、右上手を取って、押し切った。３日目までに１勝２敗と苦しいスタートとなった。初日は、東前頭２枚目・伯桜鵬（伊勢ケ浜）に一気に押し出され、前日も東前頭筆頭・玉鷲（片男波）に右をのぞかせたものの、強烈な右のど輪に体勢