Ｊ１鹿島は１７日、ホームタウンの茨城・潮来市と共同で、クラブの未来を担うアカデミーの練習環境拡充を目的としたクラウドファンディングプロジェクト「アントラーズの未来をみんなで２０２５」を開始した。プロジェクトはふるさと納税の対象となっているため、上限範囲内であれば実質２０００円の自己負担で支援が可能。クラブは「鹿島アントラーズの未来を担うアカデミーの選手たちがより良い環境で練習できるよう、本プ