女優の石田ゆり子が１７日、都内で「ポメラート、ヘルムート・ニュートン＆１９８０年代」（１８日〜１０月６日）のテープカットセレモニーに出席した。ドイツ出身の写真家として１９８０年代を中心に活躍したヘルムート・ニュートンの写真を並べた展覧会。会場を目にした石田は「あのときの力強い華やかな時代を圧縮したニュートンさんの写真にユーモアやチャーミングさ、女性の美しさがあった。一言で表しきれない魅力があり