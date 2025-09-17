◆パ・リーグ西武―オリックス（１８日・ベルーナドーム）オリックス・山下舜平大投手が、１８日の西武戦（ベルーナドーム）に先発することが決まった。開幕前に発症した腰のコンディション不良が回復し、今季初先発となった前回７日の日本ハム戦（京セラドーム大阪）では５回２失点、１１奪三振。「継続するところは継続して、けが予防もした。調整はバッチリ。勝負なのでもちろん、勝つつもりで投げる」と昨年９月４日の西武