オンキヨーは、完全ワイヤレスイヤフォン「ANIMA AOW04」と、ストリーマー「BobSappAim」とのコラボモデルを、9月18日15時から通販サイトONKYO DIRECT で受注開始する。価格は18,000円(送料込)で、受注期間は10月17日15時まで。製品は12月中旬から下旬にかけて順次発送される。 電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音など、計11ワードの録り下ろし音声ガイダンスを搭載。充電ケースの天面には