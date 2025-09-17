通貨オプションボラティリティードル円１週間は１０％をわずかに割り込む USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.818.106.987.42 1MO9.817.357.456.95 3MO9.687.237.827.51 6MO9.517.148.217.59 9MO9.577.248.577.86 1YR9.577.318.788.02 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.718.357.96 1M