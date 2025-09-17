大阪・関西万博の「サウジアラビア王国館」が、15日から「ハヤブサ狩り」を披露している。【動画】「サウジアラビアから日本へ、私たちは真の伝統と芸術を世界へお届けします」ハヤブサ狩りはサウジアラビアの文化遺産の中心的存在であり、その歴史は数百年にわたる。デモンストレーションでは、この伝統に敬意を表し、また日本の伝統的なハヤブサ狩りとの共通点を紹介する。熟練した隼匠が、代々受け継がれてきた技法や、隼