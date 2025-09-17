◇大相撲秋場所4日目（2025年9月17日両国国技館）大関獲りの関脇・若隆景（30＝荒汐部屋）は大関経験者でベテランの小結・高安（35＝田子ノ浦部屋）を寄り切り2勝2敗と星を五分に戻した。立ち合いは右おっつけから右を差し勝ち、相手の得意には持ち込ませなかった。圧力を加えながら左前みつをさぐり、最後は左上手もつかんで寄り切った。5月の夏場所は小結で12勝3敗、7月の名古屋場所は関脇で10勝5敗と2桁勝利を続け、