大阪府の吉村洋文知事（50）が阪神の優勝パレードを11月22日に開催すると発表したことを受けて、球団の粟井一夫社長(61)が感謝の思いを口にした。「多くのファンの皆さんに感謝を伝える場を球団単独で儲けるのは難しい。こういう場をセッティングしていただけたのはありがたい」前回23年は大阪府と兵庫県の共催で、大阪に35万人、兵庫県に26万人の観衆が詰めかけた。 「2023年も盛大にパレードをやっていただいた。あの時に