プロ野球の12球団オーナー会議が17日に都内で開かれ、記者会見で榊原定征コミッショナー（82）がクライマックス・シリーズ（CS）について言及した。阪神が史上最速のリーグVを決め、勝率5割以下のチームの出場の是非、アドバンテージの在り方など意見が噴出している。「CSが始まって2位、3位と首位の差について、特異的な数字ではない。過去にも17・5ゲームの差があった。今年が異常ではない」と見通しを語った。2位チームが