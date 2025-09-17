「広島−阪神」（１７日、マツダスタジアム）阪神は近本光司外野手が３試合ぶりにスタメン復帰した。また、佐藤輝が今季初めてベンチ外となった。試合前の練習は通常通りこなしていた。大山が今季２度目の４番で先発出場。中野もベンチスタートで二塁には植田が入った。試合開始は１８時の予定。両チームのスタメンは以下の通り。【阪神】１番・中堅近本２番・遊撃熊谷３番・右翼森下４番・一塁大山