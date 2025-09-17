木曜日は前線が南下する影響で西日本から北日本にかけて雨が降り、局地的に非常に激しい雨の降る所がある見込みです。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうなどにも注意が必要です。また、東海や関東甲信を中心に35℃以上の猛暑日になる所があり、残暑が厳しくなりそうです。東北や北陸では木曜日にかけて雨が降り、断続的に激しい雨や非常に激しい雨が降って、大雨となる所があるでしょう。西日本の日本海側も発達した雨雲がかかり