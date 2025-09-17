お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政さんと嶋佐和也さんが「受験生サプライズ応援出張授業 by Yakult」に登壇。東京・大田区の大森学園高校にサプライズ訪問し、受験生たちを鼓舞しました。【写真を見る】【ニューヨーク】学生服姿で悩める受験生にエール 屋敷裕政「現実がイマイチでも未来に希望持てればポジティブになれる」学生服姿の2人が現れると、高校生たちは大きな拍手とハイタッチで歓迎。屋敷さんは “9月半ばって、一