歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。Asia tour 2025 後半戦のスタートを宣言しました。【写真を見る】【浜崎あゆみ】「大阪2daysいくよーーーっ！！！」Asia tour 2025 後半戦スタートを宣言 浜崎さんは、「【Asia tour 2025】後半戦いよいよスタートします！」と、投稿。続けて、「まずは国内追加公演、大阪2daysいくよーーーっ！！！」と綴り、9月18日の大阪公演を皮切りに、ツアーの後半戦が始まること