五目並べを競技化した連珠で世界一になった中山智晴さん＝7日、群馬県内五目並べを競技化した連珠は、日本で誕生し海外に広まったボードゲームだ。近年は外国勢に押され低迷期が続いていたが、8月にチェコで開催された世界選手権で、日本勢として28年ぶりに中山智晴さん（33）＝群馬県在住＝が優勝した。連珠は碁盤の上に黒白の碁石を交互に置き、先に縦横斜めのいずれかに五つ並べた方が勝ちになる。世界選手権は1989年に始ま