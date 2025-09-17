阪神ナインは１７日、大阪での優勝パレード開催決定を受けて、喜びの声をあげた。選手会長の中野は「１年間応援してくださっているファンの方へのお礼という意味も込めて、大事だと思う」と話し、「あれだけたくさんの方が沿道に来てくれて、いろんな声援をいただく。すごくいい景色ですし、うれしい」と笑顔だった。佐藤輝も「皆さんに見てもらえる場というのはあまりないので、楽しみですね」と心待ちにしていた様子。森下