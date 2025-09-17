埼玉県警岩槻署は１７日、同県蓮田市の会社員女性（６１）が、現金約２億１８００万円をだまし取られるＳＮＳ型投資詐欺の被害に遭ったと発表した。発表によると、昨年１２月下旬頃から数回にわたり、友人をかたる男から「投資でお金を増やさないか」「言う通りにすれば簡単に稼げる」などと、女性に電話やＳＮＳメッセージがあった。女性は今年１月上旬〜２月中旬、５４回にわたりインターネットバンキングで指定口座に現金計