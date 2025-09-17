日本高野連は１７日、公式ホームページのプロ志望届提出者一覧を更新し、新たに６人を追加した。Ｕ−１８高校日本代表に選ばれた神村学園の早瀬朔投手、今岡拓夢内野手らが公示され、提出者は７０人となった。全日本大学野球連盟もホームページを更新し、今春に東京六大学リーグで令和初となるノーヒットノーランを達成した早大・伊藤樹投手ら４人が新たに追加された。２０２５年度のドラフト会議は１０月２３日に行われる