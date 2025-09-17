タレント柴田理恵（66）が17日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。夫との家事の分担について明かした。MCの黒柳徹子（92）から「28歳の時に結婚なさって、今年38年になるの?」と問いかけられた柴田は「はい」と返答。続けて黒柳から「家事の分担はどうしてるんですか?」と尋ねられると「この頃（結婚当初）から決めてて、忙しくない方が家事をするって決めたんです」と明かし「忙しい人を助けるために、