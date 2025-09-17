女優水沢アキ（70）が17日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。婚約破棄後に知り合った香港出身のハリウッドスターとの親密だった関係について語った。水沢は27歳のときに当時付き合っていた俳優に二股交際されていたことが発覚して婚約破棄の会見をしていた。「婚約破棄したおかげで、スゴい人にも会えて」と話して「テレビ東京の番組で司会をやって、香港にロケにいって、香港の映画産業のロケでした。