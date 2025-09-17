政治ジャーナリスト田〓史郎氏が17日、同局系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。小林鷹之前経済安保相の自民党総裁選出馬会見についてコメントした。小林氏は16日に会見し、正式に総裁選への出馬を表明した。田〓氏は「昨日の記者会見聞いていて、すごいな思ったんです。いきいきとして、かつハキハキして、いろいろ伝えていたから」と評価。一方で「でも弁論大会見てるような感じがして。弁論大会なら小林さんが優勝だ