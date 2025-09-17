長岡市上の原で男性がクマに襲われケガをしました。警察の調べによりますと、男性は15日午前0時頃、自宅の敷地内で体長約1.3メートルのクマに襲われました。男性は左脇腹にケガをしましたが、擦り傷程度で病院への搬送はなく、命に別条はないということです。男性は離れからトイレに行こうと母屋に向かい、クマに襲われたということです。現場は住宅街で、近くには小中学校もあることから警察は長岡市とも連携して注意を呼び