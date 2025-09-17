新潟地方気象台は１７日夜遅くから１８日夜のはじめ頃にかけて、新潟県では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒するよう呼び掛けています。また、１８日夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうの降るおそれがあり注意してください。１７日午後４時３２分発表の「大雨と雷及び突風に関する新潟県気象情報」によりますと、１８日にかけて前線が日本海を南下し、北陸地方を通過する見込みです。前線に向かって