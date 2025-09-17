香川県の三豊市議会9月定例会で、市議が市の職員に対してハラスメント行為をしたとして、市長が議会に調査を行うよう求めました。 【写真を見る】市議が市職員に対してハラスメント行為をしたとして 市長が議会に調査の申し入れ【香川・三豊市】 三豊市の山下市長が、市議会の丸戸議長に申し入れ書を提出しました。申し入れ書によりますと、9期目を務める横山強市議は今月（9月）10日、傍聴者らがいる議場で、市の幹部職員が手