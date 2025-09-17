JRと警察・消防が連携して列車内でのテロ事件に対応する訓練が行われました。 【写真を見る】JR・警察・消防が連携して列車内でのテロ事件に対応する訓練不審者が刃物を振り回し多数の負傷者が出た想定【岡山】 訓練は、JR伯備線の列車内で不審者が刃物を振り回し、多数の負傷者が出たとの想定で行われました。JR西日本が、事件への対応能力の向上、また警察・消防との連携の強化に取り組もうと毎年行っているものです。 訓練