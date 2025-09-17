今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果に左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１４６円００～１４７円４０銭。 今晩のＦＯＭＣの結果発表では、０．２５％の利下げが予想されている。今回を含め年内３回の利下げが有力視されるなか、２６年を含めた米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の政策スタンスが注視されそうだ。このため同時に発表される政策金利見通し（ド