米Mozillaは、9月16日（現地時間）にWebブラウザFirefoxの新バージョンとなる「Firefox 143」をリリースした。Firefox 143は、いつも通りFirefox 142から4週間でのバージョンアップとなった。Firefox 142では、2025年8月27日にマイナーバージョンアップの142.0.1がリリースされている。142.0.1では、以下の修正が行われた。水平タブストリップモードで隣接していない複数のタブをドラッグした場合、タブがグループとして正しく移動