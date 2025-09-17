９月１６日、札幌市白石区の交差点で男性が死亡する事故があり、警察はひき逃げ事件とみて捜査しています。事故があった交差点では３年前にも自転車とトラックの死亡事故がありました。住民は事故防止のための改善を求めています。事故現場に手向けられた飲み物やパン。１６日にこの場所で悲惨な事故が起きました。 事故があったのは札幌市白石区東米里の交差点です。１６日午後３時半ごろ、通行人から「自転車がぐちゃぐちゃに