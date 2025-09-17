ドジャースの大谷翔平投手が16日（日本時間17日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番投手兼DH」で先発出場。投手として5回無安打無失点、1四球5奪三振の快投を見せると、打者としては50号アーチを放ち、史上6人目となる2年連続50本塁打に到達した。ただ、「二刀流」での活躍も空しく、チームは救援陣が打ち込まれ、6－9で敗戦。大谷の今季2勝目も消滅し、交代を決断したデーブ・ロバーツ