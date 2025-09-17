伊藤園は9月22日、「お〜いお茶 LEMON GREEN」(希望小売価格194円)を日本と米国で同時発売する。「お〜いお茶 LEMON GREEN」(希望小売価格194円)○「お〜いお茶 LEMON GREEN」日米同時発売同社は"お茶の常識、すてましょう。"を合言葉に、日本茶の新たなスタイルを提案する「お〜いお茶 PURE」シリーズを、2025年3月に販売開始した。同シリーズは、開発にあたって海外市場の動向を基に「後味のすっきりさ」「爽やかな香り」を楽し