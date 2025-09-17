¡þMLB ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º 9-6 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬»î¹ç¸å¡¢5²ó¤ò½ª¤¨¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢5²ó68µå¡¢5Ã¥»°¿¶¡¢¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î´°àú¤ÊÆâÍÆ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·5²ó¤ò½ª¤¨¤Æ¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¡£¤¹¤ë¤È6²ó¤«¤é·ÑÅê¤·¤¿2ÈÖ¼ê°Ê¹ß¤ÎÅê¼ê¿Ø¤¬°ìµó6¼ºÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¾¡¤ÁÀ±¤â¾Ã¤¨¤Æ¥Á¡¼¥à¤âÇÔÀï