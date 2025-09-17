◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人（17日、神宮球場）両チームのスタメンが発表されました。巨人は直近2試合で2位争いのライバル・DeNAに連敗を喫し、3位に転落。クライマックスシリーズ（CS）を見据えて、再び2位浮上を目指すなか、この日は敵地で6位ヤクルトと対戦します。先発マウンドを託されたのはチームの柱でもある戸郷翔征投手。前回登板の9日広島戦は初回に打線が6得点と大量援護。戸郷投手も3回までに3失点を喫するも