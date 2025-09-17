埼玉県戸田市の首都高速で昨年５月、６人が死傷した事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）などに問われた降籏紗京（ふりはたさきょう）被告（２９）の公判が１７日、東京地裁（大川隆男裁判長）であった。検察側は「身勝手な理由で運転を続けて重大な結果を招いた。最も重い刑にすべきだ」として懲役８年を求刑。弁護側は寛大な判決を求めて結審した。判決は１１月４日。検察側は論告で、降籏被告が事故前に