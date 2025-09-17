北日本などでは、17日朝から警報級の雨が降っています。一方、18日にもダブル台風が発生する可能性が出てきました。日本海から東北にのびる前線の影響で、秋田・能代市付近では午前4時40分までの1時間で約100mmの猛烈な雨が降り、記録的短時間大雨情報が発表されました。18日にかけても東北と北陸では大雨の恐れがあり、18日昼までに予想される降水量は東北と北陸で100mmとなっています。また、南の海上には2つの熱帯低気圧があり