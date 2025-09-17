電通は9月17日、筑波大学と連携し、社会人大学院生を対象とした講義「スポーツ価値創造論」を10月1日から開講すると発表した。今回の取り組みは、スポーツビジネスの実践的な知識やノウハウを提供し、人材育成につなげる狙いがあるという。電通「スポーツ未来研究所」と筑波大学の「スポーツ・ウエルネス都市創生コンソーシアム」のロゴ○講義の概要この講義は、筑波大学人間総合科学学術院のスポーツウエルネス学学位プログラムの