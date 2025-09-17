大分県中津市で高齢男性の住宅に侵入し、現金や手提げバッグなどを盗んだとして30代の男2人が逮捕されました。 住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、いずれも中津市内に住む派遣社員で37歳と30歳の男です。 警察によりますと、2人は今年9月2日午後11時頃から3日午前2時頃までの間、中津市内の男性（75）の自宅に侵入し、現金約1000円と手提げバッグなど3個を盗んだ疑いが持たれています。 2人は別の住居侵入事件ですでに逮捕