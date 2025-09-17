2023Ç¯¤Ë»Ð¥À¥³¥¿¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤ËÍÙ¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¡£¥À¥³¥¿¤ÈÎ×¤ó¤ÀVanity Fair»ï¤Î´ë²è¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤ËÍÙ¤ë¥¨¥ë¤Î»Ñ¤³¤ÎÅÙ¡¢Vanity Fair»ï¤Î´ë²è¤Ç¡¢¥¦¥½È¯¸«´ï¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥ë¤Ï¡¢¥À¥³¥¿¤«¤é¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¿¤«µ­Ï¿¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤é¤ì¡¢Âç