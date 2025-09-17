◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１７日・神宮）巨人は１７日、ヤクルト戦のスタメンを発表した。自身２連勝中の戸郷翔征投手が先発する。巨人は２連敗で３位に転落。本拠地でのＣＳ開催へエースがチームを救えるか。１〜８番は３試合連続で同じオーダーとなった。以下、両チームのスタメン。【巨人】１（左）丸、２（中）キャベッジ、３（遊）泉口、４（三）岡本、５（捕）岸田、６（右）中山、７（一）リチャー