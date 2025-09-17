【モデルプレス＝2025/09/17】元HKT48で女優の兒玉遥が17日、自身のInstagramを更新。フランス・パリでのショットを公開した。【写真】兒玉遥、オフショルニットからSEXY美肩覗かせる姿◆兒玉遥、美しい肩を披露兒玉は「パリで食べたステーキ！美味しかった」とコメントし、ライトアップされたエッフェル塔をバックに、オフショルダーのニットから美しい肩が際立つ姿を披露した。この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「素敵」「