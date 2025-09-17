【モデルプレス＝2025/09/17】SixTONESの松村北斗が9月17日、都内で行われた映画「秒速5センチメートル」（10月10日公開）完成披露試写会舞台あいさつに出席。めぐり合わせを感じた瞬間について語った。【写真】松村北斗ファンの俳優◆松村北斗、緊張する子役に声掛けこの日は、高畑充希、森七菜、青木柚、木竜麻生、上田悠斗、白山乃愛、宮崎あおい（※「崎」は正式にはたつさき）、吉岡秀隆、奥山由之監督、新海誠も登壇。松村が