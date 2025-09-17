◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（１７日・マツダスタジアム）【阪神】１（中）近本、２（遊）熊谷、３（右）森下、４（一）大山、５（三）木浪、６（左）中川、７（捕）坂本、８（二）植田、９（投）村上【広島】１（中）中村奨、２（左）ファビアン、３（遊）小園、４（一）モンテロ、５（捕）坂倉、６（右）秋山、７（二）菊池、８（三）佐々木、９（投）床田