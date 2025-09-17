メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県の伊勢神宮内宮で、式年遷宮に向けた祭事の一つ「御船代祭」が行われました。 伊勢神宮の式年遷宮は、20年に一度、社殿などを造り替えて御神体を移す伝統行事で、次は8年後の2033年に行われます。 伊勢神宮内宮では17日、式年遷宮に向けて「御船代祭」が行われました。 「御船代」は御神体を納める「御樋代」をさらに納める器で、「御船代祭」は「御船代」に使われる御用材を伐採す