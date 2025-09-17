◆パ・リーグオリックス―ロッテ（１７日・京セラドーム大阪）【ロッテ】１（左）西川、２（中）高部、３（一）岡、４（右）山本、５（指）寺地、６（遊）茶谷、７（捕）佐藤、８（三）上田、９（二）小川、▽投＝石川柊【オリックス】１（右）来田、２（左）西川、３（二）太田、４（一）頓宮、５（指）西野、６（捕）森、７（中）麦谷、８（遊）紅林、９（三）広岡、▽投＝宮城