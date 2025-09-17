メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市で10月に行われる秋の高山祭を前に、祭りの訪れを告げる「のぼり旗」が設置されました。 この「のぼり旗」は、市民や観光客に祭りの訪れを知ってもらおうと、高山の玄関口であるJR高山駅前に、毎年春と秋の祭りの前に設置されます。 設置作業が17日朝に行われ、ヒノキでできた15メートルのさおに「飛騨高山祭」と書かれた「のぼり旗」を通し、クレーン車を使って