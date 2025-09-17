西鉄は鉄道の初乗り運賃を今の170円から180円に改定するため、17日、国土交通相に上限変更認可を申請しました。2026年4月からの運賃改定を目指します。値上げの理由について、西鉄は、利用者が減少する一方で、電気料金の値上げや物価高騰、人材確保のための待遇改善などで人件費・経費の増加がこれまで以上に見込まれていると説明しました。効率化を重ねながら、消費税率の変更による運賃改定を除き、前回、運賃を改定した1997年