山形県酒田市できのう、81歳の女性がクマに襲われ、顔にけがをしました。女性は山にある畑に行った際に襲われた可能性が高いということです。警察などによりますと、きのう午後3時半ごろ、酒田市で「女性がクマに襲われた」と家族から消防に通報がありました。女性は81歳で、顔をひっかかれるなどし、病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。女性の家族によりますと、山には女性の畑があり、みょうがを採りに行っ